Dries Van Langenhove op nieuwjaarsreceptie Vlaams Belang Gent Sabine Van Damme

24 januari 2019

15u25 0 Gent Komende zondag houdt het Vlaams Belang Gent – net als de lokale Open Vld en sp.a overigens – zijn jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Dries Van Langenhove, die als onafhankelijk op de lijst zal staan in mei, komt er speechen.

Dat is uiteraard geen toeval. Eerder deze week dook een filmpje op waarin een leerkacht van het KTA Mariakerke in de les geschiedenis zou gezegd hebben dat Van Langenhove een ‘randdebiel’ is. Uiteraard speelt het VB daarop in, met de zin: “Leerlingen KTA Mariakerke welkom om naar de “randdebiel” te komen luisteren om zich zélf een beeld te vormen over hem.”

De jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van Vlaams Belang Gent vindt nu zondag plaats om 11 uur in het Biljarthuis Wondelgem. Gelijktijdig zijn er de nieuwjaarsreceptie van sp.a Gent in de Vooruit en die van Open Vld in het ICC.