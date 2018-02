Drie zwaargewonden na harde klap 19 februari 2018

Drie mensen hebben gisterenavond rond 18.10 uur zware verwondingen opgelopen bij een verkeersongeval op de Mariakerksesteenweg in Drongen. Volgens ooggetuigen kwam een Opel, die in de richting reed van Mariakerke, plots in de graskant naast de baan terecht. De bestuurder verloor de controle over het stuur, waardoor zijn wagen begon te tollen en op het tegenovergestelde rijvak terecht kwam. De bestuurder van een Volkswagen Scirocco kon de Opel niet meer ontwijken en ramde hem vol in de rechterflank. De slachtoffers zijn overgebracht naar het AZ Jan Palfijn. De twee auto's zijn total loss en moesten getakeld worden. (JEW)