Drie verdachten van ramkraak Mediamarkt aangehouden 23 maart 2018

02u34 0 Gent De federale gerechtelijke politie Oost-Vlaanderen heeft dinsdag vroeg in de ochtend een bende opgepakt die verdacht wordt van de ramkraak op de Mediamarkt in Zwijnaarde op 22 december vorig jaar. De drie werden aangehouden.

Op 22 december vorig jaar reden de daders met een gestolen Mini de vitrine van de Mediamarkt op de Oudenaardsesteenweg in Zwijnaarde aan diggelen. Ze moesten zes keer achterwaarts inrijden op de etalage omdat ze slechts een goede meter ruimte hadden om vaart te maken. De betonnen bloembakken voor de elektrowinkel hinderden hen. De auto was in Frankrijk gestolen en de daders hadden er een in Frasnes-lez-Anvaing (Henegouwen) gestolen Belgische nummerplaat op gemonteerd. Ze gingen ervandoor met een aanzienlijke buit waaronder smartphones en computers. De Mini werd in brand gestoken en achtergelaten aan de Mediamarkt. De schade aan de winkel was groot. Twee etalageramen sneuvelden en het afdak aan de inkomhal was volledig zwartgeblakerd.





Vorige dinsdag in de vroege ochtend is de politie na enig speurwerk binnengevallen op vijf adressen, Sint-Jans-Molenbeek, Meise, Anderlecht, Brussel en Willebroek. Bij deze actie konden drie verdachten opgepakt: een 26-jarige man uit Meise, een 24-jarige man uit Sint-Jans-Molenbeek en een 23-jarige man uit Anderlecht. De drie verdachten werden voor de onderzoeksrechter in Gent geleid die besliste om ze alledrie aan te houden. Ook werden een wagen en meerdere gsm's in beslag genomen voor verder onderzoek. (DJG)