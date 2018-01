Drie torens vereeuwigd als zilveren manchetknoop JONGE JUWELIER CREËERDE EERDER TROUWRING VOOR CHRISTOPHE PEETERS SABINE VAN DAMME

02u49 0 Wannes Nimmegeers Julien De Maere werkte vier jaar aan zijn zilveren juwelen. Gent De jonge juwelier Julien De Maere pakt opnieuw uit met een wel heel opmerkelijk gadget. In zijn zaak aan de Vogelmarkt kan je - voor tussen de 500 en 600 euro - een doosje kopen met prachtige zilveren manchetknopen. Het zijn miniaturen van de Sint-Baafskathedraal, het Belfort en de Sint-Niklaaskerk. Drie stuks dus, hoe onlogisch dat ook lijkt. "Dan kan je eens afwisselen", lacht hij.

Julien De Maere ontwierp eerder al de Gent-ring, een ring met de contouren van de drie Gentse torens, die meteen ook lijkt op de lijn van een hartslag op een ziekenhuismonitor. 'Heartbeat for Ghent' doopte hij die creatie. En hij verkoopt als zoete broodjes. Onder meer oud-politiewoordvoerder Manuel Mùgica Gonzalez en schepen Christophe Peeters gebruikten hem als trouwring.





3D-model

En nu zijn er dus de manchetknopen, drie stuks. "Ja, dat lijkt misschien wat raar, maar er zijn ook gewoon drie torens in Gent", lacht Julien. "Het is ook gewoon leuk, dan kan je eens afwisselen."





Liefst vier jaar lang heeft hij aan de manchetknopen gewerkt. "Niet vier jaar aan een stuk natuurlijk, maar het was wel een langlopend project. Omdat het niet zo simpel is als het lijkt. De torens zijn eerst gemodelleerd in 3D, en dan gegoten. Een model maken is op zich niet zo moeilijk, het is het afwerken van de details waar zoveel tijd in kruipt. En het verkleinen ook natuurlijk. Want het moet draagbaar zijn, en tegelijk mooi en juist blijven."





"Het zijn ook niet zo makkelijke vormen natuurlijk, die drie torens, met veel hoekjes en kantjes, en veel breekbare stukken. En wat natuurlijk niet mag gebeuren, is breken. De manchetknopen zijn gemaakt uit massief zilver. Ik koos voor zilver om het betaalbaar te houden, en toegankelijk voor veel Gentenaars. In goud zou zoiets al snel 6.000 euro kosten. Al kan ik ze uiteraard wel in goud maken, mocht iemand dat per se willen."





Net voor de jaarwisseling waren de knopen eindelijk echt klaar.





Speciaal hemd gekocht

"Dan had ik er zelf al mee rondgelopen. Ik heb er zelfs speciaal zo'n hemd voor moeten kopen. Maar ik wil mijn producten wel getest hebben voor ik ze op de markt breng. Met de eerste versie heb ik bijvoorbeeld eens per ongeluk mijn vrouw pijn gedaan, en dan heb ik er toch nog maar enkele scherpe kantjes afgehaald."





De eerste twee setjes zijn intussen verkocht. "Met pijn in het hart, want ik geef ze niet graag af, wat natuurlijk onnozel is als commerçant", lacht Julien. "Maar intussen zijn er al enkele bijbesteld. Ze zijn ook gewoon mooi, bij mij staan ze gewoon op mijn bureau."





En Julien blijft inspiratie halen uit zijn stad.





Draak van Belfort

"Momenteel ben ik bezig aan de draak van het Belfort, ook als manchetknop. Die kan dan apart gekocht worden, als aanvulling op het trio van torens. En de Boekentoren, die zal er ook ooit aan moeten geloven. Ik overweeg zelfs iets te doen met de 'Schaapstal'."





Dat de Gent-producten zo goed verkopen doet Julien uiteraard plezier. "Ik ben echt verknocht aan mijn stad, en ik ben blij dat ook andere Gentenaars er zo fier op zijn dat ze hun stad zelfs willen dragen."