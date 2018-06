Drie studenten schenken 700 euro aan vluchtelingen 26 juni 2018

02u54 0

Alexis Themistocleous, Hendrik De Cuyper en Jan Abeel, alle drie student in Gent, hebben de vzw Snaak opgericht met als doel muziekevenementen te organiseren voor het goede doel. In mei hielden ze een evenement waarmee ze 700 euro ophaalden. Eind juni werd dat bedrag afgegeven aan De Olijfboom in de Forelstraat, een doorgeefwinkel en ontmoetingsplek voor vluchtelingen. (VDS)