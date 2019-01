Drie parkjes worden één groot park in Miljoenenkwartier Erik De Troyer

15 januari 2019

De drie delen van het in het Paul de Smet de Naeyerpark in het Miljoenenkwartier worden met elkaar verbonden. Daarvoor zal schepen Watteeuw zo’n 1.500 vierkante meter verharding (lees wegen) laten wegnemen.

De stad krijgt in totaal 472.600 euro van Vlaanderen om twee zogenaamde ‘proeftuinen voor ontharding’ te starten. Het ene project is Oostakkerdorp, het andere het Miljoenenkwartier. Met de projecten wil men de gevolgen van het hitte-eilandeffect tegen gaan. Steden warmen traditioneel meer op dan het platteland en verharding. Het moet meteen ook voor extra groen en speelgelegenheid in de buurt zorgen.

Vandaag wordt het Paul de Smet de Naeyerpark in stukken gesneden door de Onafhankelijkheidslaan, de Woeringestraat en de Congreslaan. Die straten zullen geknipt worden. Er is nog overleg gepland met de wijkbewoners maar nu lijkt al vast te staan dat zo’n 25 parkeerplaatsen verdwijnen. Opvallend: wanneer het park klaar is zal het zowat de vorm hebben van een champagneglas, behoorlijk toepasselijk voor het Miljoenenkwartier.