Drie nieuwe Buurtslagers 28 juli 2018

De komende maand openen 3 nieuwe filialen van Buurtslagers de deuren in onze regio. De eerste staat op de planning voor 1 augustus. Dan opent er eentje in de Carrefour Market in Melle. Op 9 augustus neemt Carrefour Market Ledeberg een nieuwe start, na een overname. Ook daar komt een Buurtslagers. Op 6 september ten slotte opent er een gloednieuwe Proxy Delhaize in Sint-Amandsberg, met ook daar een Buurtslagers-beenhouwerij in.





(VDS)