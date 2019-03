Drie minderjarige inbrekers gevat die caravans viseerden op camping Blaarmeersen Wouter Spillebeen

08 maart 2019

16u37 2 Gent Drie minderjarigen die ervan verdacht worden in vijf caravans op camping Blaarmeersen te hebben ingebroken, zijn woensdagavond gevat. De jeugdrechter zal over hun lot beslissen.

Woensdagavond rond 22.30 uur merkte de bewakingsagent van de camping aan de Zuiderlaan op dat jongeren met een zaklamp rondliepen en zich ter hoogte van een caravan verdacht gedroegen. Toen de jongeren de bewaker opmerkten, vluchtten ze de struiken in. De bewaker verwittigde onmiddellijk de politie. In vijf caravans was al ingebroken en aan twee andere was een poging ondernomen.

De politie kwam ter plaatse en trof een hamer, een koevoet en een gereedschapskist aan die gebruikt waren om in te breken. Kort nadien kon de politie in de buurt van de camping twee minderjarige mannen oppakken. De derde werd later opgepakt.

Twee van de minderjarigen werden vrijdag op verzoek van het parket Oost-Vlaanderen voorgeleid voor de jeugdrechter in Gent. Die legde hen strikte voorwaarden op, zoals een huisarrest. De derde minderjarige woont in West-Vlaanderen en werd dus ter beschikking gesteld van het parket West-Vlaanderen.