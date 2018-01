Drie leden Gentse cocaïnebende krijgen lichtere straf in beroep 02u37 0

In het Gentse hof van beroep hebben drie leden van een cocaïnebende elk 37 maand gekregen. De bende was in Gent actief tot 2016. Hun drugshandel leverden hen in totaal 1,5 miljoen euro op. De twintig beklaagden kregen in eerste aanleg celstraffen tot vijf jaar. Vijf leden gingen in beroep, één bleek tijdens de behandeling toch akkoord te gaan met de uitspraak van de eerste rechter. Een andere had laattijdig beroep ingetekend. Bij de resterende drie beklaagden zat één van de spilfiguren, een Tunesiër die in Nazareth woont. Hij hoopte op een straf met uitstel. Zijn advocaat vond dat rekening moest gehouden worden met zijn blanco strafblad. Ali A. uit Nederland, die hielp om de cocaïne te leveren, vroeg de vrijspraak. Hoewel zijn neef hem als medeplichtige aanduidde, bleef hij ontkennen. De neef, Fouad A. uit Brussel, vroeg bij monde van zijn advocaat een straf met uitstel. In eerste aanleg kreeg hij vier jaar effectief. Elk kregen ze een straf van 37 maanden. Daarnaast wordt er ook 35.000 euro verbeurd verklaard. (DJG)