Drie keer 100 per uur op Gasmeterlaan 02u49 0

Bij snelheidscontroles door de Gents politie woensdag op de Oudenaardsesteenweg en Gasmeterlaan bleken toch heel wat chauffeurs tegen de lamp te lopen. Drie chauffeurs werden zelfs geflitst toen ze 100 kilometer per uur reden in zone 50. Op de Oudenaardsesteenweg werd geflitst tussen 15 en 17.30 uur, in die tijdsspanne passeerden 1.892 voertuigen, waarvan er 278 (15 procent) te snel reden. Er geldt een snelheidslimiet van 50 kilometer per uur, de hoogste gemeten snelheid bedroeg 88 per uur. Het rijbewijs van deze chauffeur, een Portugees, werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. Hij moest ook onmiddellijk een boete van 295 euro betalen. Daarna werd een controle gedaan op de Gasmeterlaan, waar eveneens een snelheidsbeperking van 50 kilometer per uur geldt. Tussen 19.30 en 21 uur passeerden 709 voertuigen en werden 70 nummerplaten (10 procent) op de gevoelige plaat vastgelegd. Drie chauffeurs die geflitst werden aan snelheden van om en bij de 100 kilometer per uur, werden tegengehouden voor een onmiddellijke intrekking van hun rijbewijs voor 15 dagen. (DJG)