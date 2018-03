Drie jongemannen uit Limburg opgepakt voor vechtpartij in Gentse Overpoortstraat kg

16 maart 2018

18u43

Bron: Belga 0 Gent De Gentse lokale politie heeft drie jongemannen uit Limburg opgepakt voor een vechtpartij in de nacht van maandag op dinsdag in de Overpoortstraat. Dat meldt de Gentse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen.

Rond 4 uur 's nachts vond een handgemeen plaats tussen twee groepjes jongeren, zegt het parket. "In een café in de Overpoortstraat was kort voordien een discussie ontstaan tussen een viertal Gentse studenten en anderzijds een drietal jongeren uit Limburg. De groep uit Limburg werd door de security uit het café gezet. Toen de Gentse studenten het café verlieten, ontstond op straat een vechtpartij waarbij de studenten werden geslagen en geschopt door de jongeren uit Limburg. Eén slachtoffer liep een snijwonde op aan de rechterhand, vermoedelijk door een gebroken glas."

De drie jongeren uit Limburg werden door de politie opgepakt. Het gaat om mannen van 20, 21 en 22 jaar uit Hasselt en Houthalen-Helchteren. Ze werden door het parket onmiddellijk gedagvaard en moeten zich op 12 april verantwoorden voor de correctionele rechtbank in Gent voor het opzettelijk toebrengen van slagen en verwondingen.