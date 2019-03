Drie fietsbruggen en kruispunt Kennedylaan volgend jaar al aangepakt Sabine Van Damme

05 maart 2019

16u51 0 Gent De Vlaamse overheid gaat 3 Gentse gevaarlijke punten sneller dan gepland aanpakken. Dat vernam Elke Sleurs (N-Va) van mobiliteitsminister Ben Weyts. Het gaat om de heraanleg van het kruispunt op de Kennedylaan aan Eurosilo en ge realisatie van 3 fietsbruggen.

De grote werken aan de R4 starten in 2022. De baan moet een stuk veiliger en vlotter worden. Als er minder kruispunten zijn, is er automatisch een betere doorstroming. Veilige fietsverbindingen langs en over de R4 en leefbare woonkernen zonder zwaar vrachtverkeer zijn ook cruciale aandachtspunten. Maar de minister trekt dus 4 geplande werken naar voor, en laat ze al uitvoeren in 2020 – 2021.

“Het gaat om de heraanleg van het kruispunt Kennedylaan/Eisenhowerlaan aan Eurosilo en om 3 fietsbruggen: aan de Hoogstraat in Kluizen, aan het Ovaal van Wippelgem en aan de Vijfhoekstraat in Mariakerke”, zegt Elke Sleurs. “De nodige middelen zijn al vastgelegd in het investeringsprogramma. De heraanleg van het Eurosilo-kruispunt zal de verkeersdoorstroming in het havengebied gevoelig verbeteren. De fietsbruggen zullen zorgen voor een betere en veiliger fietsbereikbaarheid van de regio. Door de bruggen eerst te realiseren, zullen ze ook een alternatief bieden tijdens de grote R4WO-werken die volgen in 2022.”