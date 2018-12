Drie drugsdealers opgepakt door Gentse Flikken Jeroen Desmecht

21 december 2018

21u37 0 Gent De politie van Gent heeft donderdagavond en -nacht drie personen opgepakt op verdenking van drugshandel. Onder andere cocaïne, heroïne, XTC en ketamine werden in beslag genomen.

De eerste aanhouding vond rond 17.00 uur plaats in het Begijnhof. Een 22-jarige man met Albanese nationaliteit werd opgepakt met aantal bolletjes cocaïne en een som geld. De man had geen identiteitspapieren op zak, maar had wel een gsm-toestel bij zich. Hij werd aangehouden voor het dealen van drugs.

Later die avond, rond 22.45 uur, werd ook een 51-jarige Syriër opgepakt in de Kiekenstraat. De man stond reeds bekend voor drugsgerelateerde feiten. Toen de politie de man in zijn wagen wou benaderen, smeet hij meerdere paxons cocaïne weg. Hij werd gearresteerd, en zijn huis in Gent werd later die avond onderzocht. Daar trof de politie nog hasj, heroïne en 100 gram cocaïne aan. In zijn huis was ook materiaal aanwezig dat wijst op drugshandel.

Een derde persoon, een 28-jarige man uit Evergem, werd rond 02.30 uur opgepakt in de omgeving van de Overpoort. Bij een controle bleek hij in het bezit te zijn van een aantal zakjes cocaïne. Ook in zijn voertuig werden een aantal XTC-pillen aangetroffen. Bij een huiszoeking op het adres van de betrokkene werden achteraf nog tientallen XTC-pillen en zakjes Ketamine aangetroffen.