Drie bomen Wielewaalpark omgewaaid, nog 4 geveld Sabine Van Damme

08 december 2018

19u02 0 Gent Door de stevige wind vandaag zijn liefst 3 bomen in het Wielewaalpark omgewaaid en op de openbare weg terecht gekomen. Gelukkig raakte daarbij niemand gewond. Brandweer, politie en groendienst kwamen ter plaatse en beslisten preventief nog 4 andere bomen te rooien.

Het Wielewaalparkje ligt in de Rooigemwijk en is 1,4 hectare groot. In het park staan grote totempalen, gemaakt door kunstenaars en buurtbewoners. Maar er staan ook 31 hoge bomen. Daarvan zijn er zaterdag drie omgewaaid en op de openbare weg terecht gekomen. “Gelukkig raakte niemand gewond”, zegt groenschepen Rudy Coddens. “Brandweer en politie zijn ter plaatse gekomen, en ook de groendienst werd opgetrommeld. Terwijl de brandweer de weg vrijmaakte, bleek dat er nog 4 bomen een accuut gevaar vormden. Ook die zijn meteen geveld. De bomengroep in het park telt 31 exemplaren, en die zijn allemaal betrekkelijk oud. Een expert heeft vastgesteld dat zijn bijna allemaal een gevaar vormen. Er wordt dus overwogen om ook de overige 24 bomen te vellen in de komende dagen, omwille van de veiligheid.”