Drie beklaagden riskeren jaar cel én 1.600 euro boete: “Ze plakten barcodes van goedkopere producten over de bose-speakers” JDG

14 maart 2019

19u42 0 Gent Drie personen moesten zich donderdag verantwoorden voor de correctionele rechtbank in Gent voor feiten van oplichting in Mediamarkt-vestigingen in Zwijnaarde en Oostakker. Opvallend is vooral de modus operandi van de drie: ze plakten barcodes van goedkopere luidsprekers over bose-speakers ter waarde van 839 euro, en passeerden daarna gewoon de kassa.

Maar één van de drie, een 25-jarige man die in Nederland woont en werkt, was donderdag aanwezig bij het proces. “Hij had als enige ‘de pech' dat hij werd opgepakt en voorgeleid voor de onderzoeksrechter. Momenteel zit hij in voorhechtenis”, stelt het parket.

Samen met twee kompanen ging hij in Mediamarkt-vestigingen in Zwijnaarde en Oostakker aan de haal met bose-speakers. Met behulp van barcodes van goedkopere producten, passeerden de drie de kassa zonder de volledige prijs te betalen. De aanwezige beklaagde ontkende in eerste de feiten, maar kwam daar later in het onderzoek op terug. “Hij verklaarde dat hij te voet op weg was van Nederland naar Frankrijk, en zichzelf wou ‘plezieren’ door de speakers te kopen”, stelt het parket. “Ondertussen worden de feiten niet meer betwist”, reageert de advocaat van de twintiger. “Mijn cliënt heeft een mooi inkomen als bloemist, maar heeft zich laten verleiden door de andere beklaagden. Hij kreeg zelf maar honderd euro van de winst. Wat er met de rest van het geld is gebeurd, is ook voor hem niet duidelijk.”

De twintiger is met deze feiten niet aan zijn proefstuk toe: zo werd hij in Letland al vijf keer veroordeeld. Er werd hem daar een voorwaardelijke gevangenisstraf van 4 jaar en zes maanden opgelegd. Het parket vraagt voor alle drie de beklaagden nu een celstraf van één jaar en een boete van 1.600 euro. Vonnis op 11 april.