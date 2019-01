Drankje van ‘overovergrootvader’ krijgt een tweede leven Na 90-jaar kan men weer de Gentbrugse ‘Renard-frisdrank’ kopen Erik De Troyer

24 januari 2019

18u40 0

Tussen 1890 en pakweg 1930 kon men in Gent likeur en limonade van Victor Renard krijgen. Bijna 90 jaar na datum brengen twee jonge ondernemers ‘Renard’ terug op de markt. “Victor Renard was mijn ‘overovergrootvader’”, legt Magali Renard (27) uit. “Met zo’n familiegeschiedenis moest er vroeg of laat wel iemand in de familie zich hier aan wagen. Maar ons drankje is geen gewone frisdrank, wel een niet-alcoholisch gastronomisch drankje.”

Magali Renard en Jessica Torres Hurtado (beiden 27) zaten samen op school en nu zijn ze ook samen ondernemers. Ze brachten in december van vorig jaar Renard uit. “Mijn overovergrootvader produceerde destijds in Gentbrugge de likeuren en limonades ‘Victor Renard’. Al jaren wordt er in de familie gesproken over het opnieuw opstarten van die naam maar het gebeurde maar niet. Daarom ben ik er aan begonnen”, legt Magali uit. “Ze vormt een team met jeugdvriendin Jessica die ervaring had in de horeca en dus de ideale partner was voor het avontuur.

“De familierecepten zijn er nog maar het ging om een vrij gewone limonade die vandaag niet veel meerwaarde zou hebben. Daarom hebben we het over een andere boeg gegooid. Met likeur hadden we geen affiniteit en dus zijn we gedurende drie jaar beginnen experimenteren met non-alcoholische dranken op basis van appel. Het was steeds de bedoeling om de kaart van de gastronomie te trekken. We noemen Renard ook geen ‘limonade’ of ‘frisdrank’ maar wel een niet-alcoholisch gastronomisch drankje. ”

Opvallend: de eerste afnemer van het drankje was meteen een tweesterrenrestaurant, namelijk het Heistse restaurant Bartholomeus van topchef Bart Desmidt. “Dat was het signaal dat we op het juiste spoor zaten. Daarna hebben tal van andere restaurants het voorbeeld gevolgd. Vandaag is Renard te krijgen bij Volta, Karel De Stoute, Jan van den Bon, om er maar enkele te noemen.

Opvallend is dat de jonge ondernemers hun product op de markt zetten als concurrent voor wijn. “Wij zijn bourgondiërs, we drinken ook al eens graag een goed glas wijn maar tegelijkertijd merken we dat wijn drinken niet altijd een optie is. Er is altijd wel een BOB nodig, alcohol tijdens een lunch is geen goed idee, soms hebben we ook geen zin in alcohol... Toch zijn er weinig alternatieven. Wie geen wijn drinkt op restaurant is meestal gedoemd tot een glas water bij het eten”, zegt Jessica. “Dat is waar Renard van pas komt. Het is een drankje met een complexe smaak door het gebruik van kruiden en het is niet te gesuikerd waardoor men er meer dan één kan drinken. Het wordt steevast ook in wijnglazen geserveerd en het is zelfs de gewoonte dat er eens met het glas gewalst wordt en aan het drankje geroken. Net als bij wijn dus. En elke soort Renard past bij een ander soort gerecht.”

Wie Renard wil uitproberen kan het al vinden bij heel wat Gentse drankenhandels of op de webshop www.renarddrinks.com. De drankjes maken ook deel uit van de non-alcoholische proefbox die te bestellen valt op www.proefbox.be.