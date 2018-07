Drankje bestellen in oud sluiswachtershuisje of Amerikaanse schoolbus 25 juli 2018

MELLE plage:

In het hartje van Melle Vogelhoek vind je Melle Plage, een pop-uppark. Je kan er genieten van verfrissende drankjes, zomerse muziek, fijne feestjes in een zomerse oase.





Open tot 23 september. Vanaf 15 uur.





Info: www.melleplage.com





baraboire (GENT):

Met zicht op de Watersportbaan kan je genieten van een aperitief of digestief in zomerbar Baraboire. De bestelling doe je in een authentieke Amerikaanse schoolbus uit 1980 die nu dienst doet als bar. Noorderlaan 2 in Gent.





Open dagelijks van 15 uur.





Info: www.facebook.com/baraboirezomerbar





kiosko (GENT):

Een bar, die het concept van zomer volledig omarmt, is 'Kiosko', die enkel open gaat als het goed weer is. De kleine gezellige bar aan de Hagelandkaai zit in een oud sluiswachtershuisje. Hagelandkaai 40 in Gent.





Info: www.facebook.com/kioskobyperbacco





cabane banane (GENT):

In de buurt van het station van Gent Sint-Pieters vind je de zomerbar van Cabane Banane. Een gezellige bar in een paradijselijke tuin. Sint-Pietersaalststraat 88 in Gent.





Open tot 9 september. Vrijdag open vanaf 17 uur en zondag vanaf 15 uur.





Info: www.facebook.com/CabaneBanane





m.a.s.t. (GENT):

Voor de cultuurliefhebbers met dorst is er M.A.S.T. Op het grasperk tussen S.M.A.K. en het Citadelpark is vanaf 1 augustus een oase van rust met een bar, restaurant, bibliotheek, cinema en een petanquebaan.





Open van dinsdag tot zondag van 10-20 uur. Tot 16 september.





Info:www.facebook.com/ events/272607893291548/ (DJG)