Draconische maatregelen, fans en betogers voor bezoek Macron en ons vorstenpaar Sabine Van Damme

19 november 2018

18u13 6 Gent Het bezoek van president Emmanuel Macron en zijn vrouw, samen met het Belgisch vorstenpaar, is niet ongemerkt voorbij gegaan in Gent. Er waren draconische veiligheidsmaatregelen genomen. De buurt van het stadhuis was afgezet, de helikopter van de politie hing in de lucht en er waren sluipschutters van het leger op post.

Het was van 1983 geleden dat een Franse president – toen nog Mitterand – onze stad bezocht, en dus waren de veiligheidsmaatregelen die werden genomen van ongeziene aard. De president en zijn gevolg bezochten eerst het MSK, maar kwamen daar met ruim een half uur vertraging pas toe. In het museum namen ze ruim de tijd om het Lam Gods te bekijken, dat daar wordt gerestaureerd.

Nadien zette het hele gevolg koers richting stadhuis. De hele buurt rond de Belfortstraat was afgezet, met politiecombi’s en zelfs urchains. In het Belfort en in het stadhuis hadden sluipschutters van het leger postgevat. Er was ook heel wat publiek komen opdagen om het hoge bezoek te groeten.

Protest

Ook een traditie: Voorpost was present om te protesteren. Ze lieten zich een eerste keer horen met ‘België Barst’ toen de burgemeester en eerste minister Michel arriveerden. Pas enkele minuten later volgde de auto met ons vorstenpaar, met daarachter die van het echtpaar Macron. De meerderheid van het volk riep ‘leve de koning’ en ‘vive le roi’, de minderheid van Voorpost riep wel luider. Maar het deerde niemand, het vorstenpaar ging zelf vrolijk handjes schudden.

Voor het stadhuis mochten Pita D’Hespeel (11) en Melda Yürtay (9) bloemen afgeven, en zij waren daar best zenuwachtig voor.

Burgemeester Termont uitte in het Oostenrijks salon zijn dankbaarheid naar het echtpaar Macron om onze stad te bezoeken. Ook enkele schepenen zakten naar daar af om de president en het vorstenpaar te groeten. Daarna werd in het de collegezaal een gesprek gevoerd met enkele belangrijke CEO’s, onder meer Daan Schalck van het havenbedrijf Gent. Het liep al tegen 18 uur toen het volledige gezelschap weer vertrok, en de rust in het stadhuis kon terugkeren.