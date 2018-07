Draak spuwt voor het eerst in bijna 200 jaar vuur 05 juli 2018

Een gigantische kraan bracht gisteren enkele techniekers tot bij de draak bovenop het belfort, 95 meter hoog. Het leek alsof stoutmoedige dieven de draak wilden stelen, maar dat was het dus niet. Op de openingsavond van de Gentse Feesten zal de draak vuur spuwen, maar om dat te kunnen moet er wel een brandinstallatie worden geïnstalleerd. De oorspronkelijke draak kon vuur spuwen. Dat gebeurde voor het eerst in 1500, voor het laatst in 1819. De huidige draak is 3,55 meter lang, 1,50 meter breed, 1,80 meter hoog en 398 kilo zwaar. Het beest heeft een ijzeren romp die volledig is bedekt met vergulde koperen platen, maar heeft dus geen mechanisme om vuur te spuwen. Het systeem dat gisteren werd aangebracht werd gisterenavond laat ook nog getest, maar voor het echte werk is het wachten tot vrijdag 13 juli omstreeks 23 uur. (VDS)





