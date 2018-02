Dr. Martens opent in Gent 12 februari 2018

02u33 0 Gent Het bekende merk Dr. Martens heeft een winkel in Gent geopend, meer bepaald in de Walpoortstraat 34.

Het is - na Antwerpen en Brussel - de derde winkel van het Britse merk in ons land. De klant vindt er het volledig aanbod, waaronder de schoenencollectie 'Made in England' en 'Vegan', evenals een verzameling van accessoires. Het winkelconcept weerspiegelt de industriële oorsprong van het merk, met het gebruik van authentiek donkergekleurd meubilair, bakstenen muren en metalen details. Klanten kunnen ook rekenen op een sterk staaltje muziek dankzij de vintage jukebox.





(VDS)