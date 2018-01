Doodvonnis Meulestede-bos is getekend 24 januari 2018

Tijdens de gemeenteraad maandagavond is de ruildeal voor grond in de Brugse Poort en Meulestede goedgekeurd. Ontwikkelaar Adelaar Properties, die eerst in de Brugse Poort zou bouwen maar daar op hevig protest stootte, mag nu een bouwproject neerpoten met 50 woningen op het braakliggend terrein vlakbij Meulestede-brug. Sp.a, Open Vld en Groen stemden voor de ruildeal, alle anderen tegen. Dat terrein, het Redersplein, was nochtans door de buurtbewoners opgeëist en ingericht als bos. Er werden begin deze maand massaal kerstbomen geplant, er staan er al een tachtigtal. "Wij willen, net als andere kanaaldorpen, een groenbuffer tussen de wijk en de haven", motiveerden de actievoerders toen. "Het is hier zo al druk genoeg." Bevoegd schepen Sven Taeldeman (sp.a) beloofde in de gemeenteraad met de buurt te overleggen over een groenbuffer, en over het verleggen van het autoverkeer van de New-Orleansstraat naar de Port Arthurlaan. Voor Meulestede-bos, veruit het sympathiekste protest van de laatste jaren, is er dus geen toekomst meer. (VDS)