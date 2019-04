Dood Joyce Sparenberg: beklaagden krijgen vandaag hun straf te horen Jeffrey Dujardin

08 april 2019

15u18

Bron: Belga 0 Gent In het Henegouwse hof van assisen wordt vandaag de straf bekend gemaakt voor de beklaagden Joël Dopchie (24) en Guillaume Lecharlier (20). Zij zijn schuldig verklaard voor de dodelijk diefstal op Joyce Sparenberg in Gent in 2017. Vandaag startten de debatten over de strafmaat.

Op 28 maart 2017 trok het duo uit Henegouwen naar het appartement van de 28-jarige Joyce Sparenberg in Gent met de bedoeling ketamine van haar te stelen. Dat liep fout toen het slachtoffer zich fel verdedigde, waardoor ze om het leven gebracht werd. Het hof van assisen achtte vrijdag de twee beschuldigden Dopchie en Lecharlier schuldig voor de feiten.

Vergunning om te doden

De eerste die aan het woord kwam vandaag was advocaat-generaal Marc De Brackeleer. Hij vroeg de jury een gevangenisstraf tussen 20 en 25 jaar voor Dopchie, die de feiten opgebiecht heeft. Voor Lecharlier vroeg hij een zwaardere straf, tussen de 25 en 30 jaar. “De enige bezigheid van Dopchie is drugs en gemakkelijk geldgewin”, zei de advocaat-generaal. “Lecharlier is een gevaarlijke persoon. Hij heeft weinig empathie of zelfbeheersing en is een grote narcist. Dat hij opgroeide in een slechte omgeving geeft hem nog geen vergunning om te doden”, besluit hij.

De advocaten van Dopchie vroegen om rekening te houden met zijn achtergrond en de verzachtende omstandigheden. Hij gaf vrijdag een versie van de feiten, die ook door de jury als geloofwaardig werd gezien. Daarnaast groeide hij op onder moeilijke omstandigheden. “Hij had weinig contact met zijn vader. Op zijn 12 jaar proefde hij al van de drugs. Hij probeerde een leegte te vullen”, zei zijn advocaat Valerie Bailey. “Hij had een zeer ongestructureerde jeugd. Dopchie toonde oprechte spijt vorige week, hij is jong, misschien niet volwassen maar zeker in staat om te denken. Hij is te redden.”

De verdediging van Lecharlier vind een straf van 30 jaar cel te zwaar. “De straf moet repressief en educatief zijn”, drong Sven Mary aan. “Zondagavond vertelde hij ons dat hij de beslissing van de jury om de versie van Dopchie te geloven begreep. Dat is een begin van een zekere re-integratie. Begrijpen en accepteren. Mijn cliënt zal het vonnis accepteren, werken aan zichzelf en hij zweert nooit meer drugs te gebruiken.”

De jury heeft zich teruggetrokken en zal deze namiddag een vonnis uitspreken.