Donuts, vis, kaas en neuzen op één adres De Belgische Ambachtelijke Markt (BAM!) opent de deuren Erik De Troyer

30 november 2018

09u45 0

Vandaag opent op de Groentenmarkt de Belgische Ambachtelijke Markt, kortweg BAM!. Dat is het geesteskind van neuzenverkoper Carl Demeestere. Hij verzamelde Belgische ambachtslieden die op één plek de meest diverse lekkernijen aanbieden. Van donuts over kaas tot gerookte vis.

“Het heeft wat voeten in de aarde gehad”, zegt Carl. “We hebben de voorbije maanden al kleine hoeken van de markt geopend zoals de kaas en de vierkante donuts. Maar nu is de markt écht klaar. Eindelijk.”

BAM! is een opmerkelijke mengelmoes aan etenswaren geworden. Zo kan men er beleg krijgen van ‘The Duke of Berkshire’. Dat is geen adellijke Brit maar een oeroud varkensras. Iets verderop staat Jan Meersman met zijn gerookte vis. Die kan ook ter plaatse geproefd worden met wat brood of toast. Verder zijn er superluchtige ‘bubble wafels’ vierkante donuts, ijspralines, de wereldkampioen kaas én men kan er wijn proeven van die door Belgen in het buitenland werd gemaakt. “En er zijn natuurlijk de neuzen die een prominente plaats hebben in onze zaak”, lacht Carl.

“We zijn er zeker van dat deze zaken mekaar zullen versterken. We zien oudere Gentenaars die voor de kaas komen, maar die donuts meenemen. En we zien jonge mensen die donuts willen maar blijven hangen aan de kaaswinkel. Het werkt”, zegt Carl. Voor de neuzenman is het een nieuwe start na een woelig jaar. Vorig jaar verloor hij zijn vaste stek na aangebrande uitspraken over zijn concurrent. Door BAM! kon hij terugkeren naar de Groentenmarkt en de rust tussen de neuzenverkopers lijkt eindelijk een feit. Ze staan nu zo ver van mekaar dat ruzie maken bijna onmogelijk is.