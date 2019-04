Don Bosco Zwijnaarde tovert speelplaats om tot marktplein: “Alle opbrengsten naar het goede doel” Deze zomer gaat DBZ-team op inleefreis in Rwanda OSG

10 april 2019

10u48 0 Gent De speelplaats van het Don Boscocollege in Zwijnaarde was enkele dagen geleden even onherkenbaar. De leerlingen van de tweede graad toverden het terrein om tot een vastenmarkt. De opbrengsten van de markt, samen met die van enkele andere initiatieven, gaan naar het goede doel.

Op Don Bosco is de vastenmarkt intussen een tweejaarlijkse traditie. Tijdens de vastenperiode, voor de Paasvakantie dus, volgt het ene initiatief het andere op, om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor het goede doel. “Er was de vastenmarkt, een spaghettidag, wijnverkoop, we organiseerden ‘Radio Rwanda’ en een sponsortocht”, klinkt het op DBZ. “De pot wordt in drie verdeeld: een project voor straatkinderen in het Congolese Lubumbashi, Broederlijk Delen en ons project in Rwanda.” In juli vertrekt een groep van tien leerlingen en vier leerkrachten op inleefreis naar Rwanda. Ze zullen er onder meer twee weken lesgeven en speelpleinwerking geven in Muhazi, waar de arme landbouwbevolking leeft. Het ingezamelde geld voor Rwanda gaat ook naar die school.

“De totale opbrengst van dit jaar is nog niet gekend”, klinkt het op Don Bosco. “Maar om een idee te geven: vorig jaar haalden we meer dan 80.000 euro op met de school gedurende de vastenperiode.”