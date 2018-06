Domein De Ghellinck officieel deel van Parkbos 14 juni 2018

Vlaams minister Joke Schauvliege heeft voor 2,47 miljoen euro het domein De Ghellinck in Zwijnaarde gekocht.





Dat is 42 hectare groot en ligt tussen de Hutsepotstraat, Eedstraat, Gebuurtestraat en de N60. Het bestaat uit weilanden en bos. "Deze aankoop is een belangrijke stap in de realisatie van het Parkbos", zegt Schauvliege. Het gebied was eigendom van de familie de Ghellinck. "Ook wij zijn bijzonder tevreden met het bereikte akkoord", zegt Marc de Ghellinck. "Het bos kent een rijke geschiedenis. De kasteelhoeve en de hovenierswoning zullen worden ontwikkeld met respect voor de omgeving." Het beukenbos met rhododendron als ondergroei is één van de meest waardevolle bossen van Gent. Enkele dreven geven structuur aan het domein. Tijdens de Tweede Wereldoorlog deed het domein dienst als Duits munitiedepot. In 1944 brachten de Duitsers het munitiedepot tot ontploffing. Heel wat munitie is in het bos achtergebleven. Er staat ook nog een bunker. In de zone aan de Hutsepotstraat komen onder andere onthaalfaciliteiten en horeca. De weilanden in de portaalzone en ten zuiden van de boskern zijn munitievrij. Die kunnen na inrichting opengesteld worden. Bij de boskern kan dat nog niet meteen, verder onderzoek moet uitwijzen hoeveel munitie daar nog ligt. De mogelijkheid van een trage weg van noord naar zuid doorheen het bos wordt onderzocht. Op het domein loopt sinds 1964 een koolmezenonderzoek door de Universiteit Gent, één van de langslopende onderzoeken in Vlaanderen. Ook voor vleermuizen is het gebied belangrijk. Daarnaast leven er vossen, reeën, spechten, bosuilen en wespendieven. (VDS)