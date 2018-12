Dokter riskeert 1 jaar celstraf voor aanrijding met vluchtmisdrijf: “U zou toch beter moeten weten?” Jeroen Desmecht

12 december 2018

12u44 1 Gent Anesthesist Aleksander V. (31), de arts die op 29 mei in beschonken toestand een fietser van de baan maaide en vluchtmisdrijf pleegde, moest zich woensdag verantwoorden voor de politierechtbank. V. riskeert 1 jaar celstraf, 9200 euro boete en anderhalf jaar rijverbod.

V. is niet aan zijn proefstuk toe: zo werd hij in 2014 en 2016 al veroordeeld voor rijden onder invloed. In de vroege ochtend van 29 mei 2018 maaide hij in beschonken toestand Marcel Matthys (78) van zijn fiets. Hij had het rood licht genegeerd en pleegde daarna vluchtmisdrijf. Een twintigtal minuten later werd hij gevat: hij had op dat moment 1.4 promille alcohol in zijn bloed.

Het slachtoffer was die ochtend op weg naar één van zijn broers in Eke, om samen met hun andere broer een wandeling te maken. De zeventiger werd na het ongeval met zware verwondingen naar het UZ Gent overgebracht. Hij is nog steeds niet goed te been. “Marcel ging graag wandelen en fietsen. Hij was een bezige man, een gelukkige man. Nu moet hij zich verplaatsen met een rollator.”, getuigt één van zijn broers voor de rechtbank. “Hij zit nog altijd in een hersteloord. Echt smerig om na zo’n ongeval gewoon door te rijden.”

Zowel het Openbaar Ministerie als de rechter zijn niet mals voor de aanrijder. “U bent een dokter. U hoort toch een verstandig man te zijn. Heeft u dan niets geleerd uit uw vorige veroordelingen?”, stelt de rechter.

Initieel moest de man op 31 oktober voorkomen, maar dat ging niet door omdat hij naar een medisch congres moest. Dat was duidelijk niet naar de zin van het Openbaar Ministerie. “U brengt iemand zijn leven in gevaar. Wanneer u dan moet voorkomen, vertrekt u gewoon naar een congres in het buitenland?”

De verdediging erkent dat V. fout heeft gehandeld, maar vraagt om geen gevangenisstraf uit te spreken. “V. is een geëngageerde dokter. Hij mocht bijna onmiddellijk terug aan de slag als arts na de feiten. Dat beslist een ziekenhuis niet zomaar bij zo’n zware feiten”, zegt zijn advocaat. “Hij heeft ook regelmatig contact gezocht met het slachtoffer en heeft enorm veel spijt van zijn daden.”

De dokter heeft ondertussen vrijwillig 10 000 euro betaald aan het slachtoffer. De burgerlijke partij eist daarom enkel een provisionele schadevergoeding van 1 euro. V. riskeert nu alles te samen een celstraf van 1 jaar, 9200 euro boete en anderhalf jaar rijverbod. Vonnis op 23 januari.