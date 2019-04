DOK en Lübecksite openen samen Erik De Troyer

01 april 2019

18u03 0 Gent Nog even aftellen tot 28 april en dan open zowel DOK als de Lübecksite aan de Afrikalaan samen de deuren. Beide tijdelijke invullingen gaan nauwer samenwerken. Tussen beide terreinen rijdt er zelfs een safaribusjes, mét gids.

DOK is in principe aan een laatste editie toe. Het oude industriële terrein kreeg in 2011 een tijdelijke invulling in afwachting van de uitgebreide bouwplannen aan de Oude Dokken. Die werken zijn stilaan concreet geworden en dus houdt het op voor DOK op die locatie.

Iets verderop bevindt zich de Lübeck-site. Daar werden in de jaren 60 noodwoningen gebouwd die er tot twee jaar geleden bleven staan. Ze werden onder protest gesloopt. Het terrein is nu een tijdelijke diervriendelijke kinderboerderij en een bouwspeelplaats voor jongeren. Beide terreinen liggen op maar enkele honderden meters van elkaar. Ze zullen dit jaar nauwer samenwerken. Een shuttlebus zal in safaristijl mét een ervaren tourgids tussen beide sites rijden. Het busje zelf werd onder handen genomen door de Gentse graffiti-artiest Cee Pil.