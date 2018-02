Dodenwake voor Nikita 28 februari 2018

Klasgenoten, vrienden en familie van Nikita Everaert (16) komen volgende maandagnamiddag samen aan de Antwerpsesteenweg om haar een eerbetoon te bezorgen in de vorm van een wake. Het meisje kwam vorige week maandag om het leven toen ze aan het kruispunt met de Orchideestraat gegrepen werd door een vrachtwagen. Leerlingen van EDUGO Oostakker zullen tussen 16 en 17 uur naar de plaats van het ongeval wandelen. Daar zullen bloemen neergelegd worden en de Gentse Fietsersbond zal een witte 'ghostbike' plaatsen.





"In eerste instantie is dit een eerbetoon en een moment voor mensen die nog behoefte hebben aan afscheid", duidt Yves Debruyckere van de Fietsersbond. "Tegelijk brengen we de boodschap dat het kruispunt veiliger moet. Op korte termijn moet er een conflictvrij en 100 procent fietsvriendelijk ontwerp komen." Wie mee een sereen afscheid wil houden, is komende maandag welkom aan het kruispunt van de Antwerpsesteenweg en de Orchideestraat in Oostakker om 17 uur. (WSG)