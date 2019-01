Dodelijke steekpartij in Gent: lichaam van jonge twintiger gevonden op straat Jeffrey Dujardin

21 januari 2019

14u26 0 Gent Het levenloze lichaam van een jonge twintiger is deze middag aangetroffen in de Elfjulistraat in Gent, niet ver van het UZ Gent. De man is naar alle waarschijnlijkheid neergestoken.

Het slachtoffer zou een jonge twintiger zijn met buitenlandse roots. Getuigen zagen de man liggen en hebben hem nog proberen reanimeren. “Ik zag hem al liggen, helemaal wit getrokken”, zegt een ooggetuige. ”Het was een Turkse jongeman. Ze probeerden hem nog te reanimeren. Maar hij stierf in het midden van de straat.”

Er zouden zwaargewapende politieagenten ter plaatse zijn geweest. Volgens omstaanders zou het gaan om een dodelijke steekpartij, maar dat moet nog worden bevestigd door het parket.

Het labo is momenteel ter plaatse voor een sporenonderzoek. Er zijn ook agenten aanwezig in het flatgebouw schuin tegenover de rode tent van het labo, waarschijnlijk de woonplaats van de jongeman. De Elfjulistraat is volledig afgesloten voor alle verkeer.

Later meer