Dodehoeksongeval op E17 07 april 2018

02u50 0

Op de E17 ter hoogte van Zwijnaarde in de richting van Kortrijk is rond 21.40 uur een dodehoekongeval gebeurd. Hierbij kwamen een vrachtwagen en een personenwagen tot een aanrijding. De personenwagen werd gekatapuleerd naar de middelste rijstrook. De vrachtwagen kon iets verder op de pechstrook stoppen. Er vielen geen gewonden. Door het ongeval waren twee rijstroken enige tijd versperd, maar er was weinig hinder door het late uur. (DJG)