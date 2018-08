Dode overvaller stond ook terecht voor drugfeiten HASSAN L. ZOU NORMAAL VOLGENDE WEEK VOOR RECHTER VERSCHIJNEN JURGEN EECKHOUT

01 augustus 2018

02u43 0 Gent Hasan L., de 23-jarige overvaller die op 7 juli is doodgeschoten door juwelier Moens, moest normaal gezien volgende week woensdag voor de correctionele rechter verschijnen. Samen met zijn neef en enkele kennissen zou hij zich moeten verantwoorden voor cannabis- en cocaïneverkoop.

Kort na de gewelddadige overval op de juwelier in Oostakker verklaarde de vader van L. nog wat voor een lieve jongen zijn zoon was. "Hij had werk in het bedrijf van zijn broer. Al onze kinderen doen het goed. Dit moet een misverstand zijn. Misschien vroeg een vriend hem om hulp en wist hij niet waarvoor?" Dat hij toch geen heilig boontje was, bleek al uit eerdere veroordelingen. Zo kreeg hij opschorting van straf voor weerspannigheid en is hij al gestraft geweest voor diefstallen.





Drugsfeiten

Toch had hij zijn les duidelijk nog niet geleerd. Zo zou hij op 8 augustus samen met nog vijf anderen voor de rechter moeten verschijnen voor drugsfeiten. En niet de minste. Zo zou hij met onder meer zijn neef Driss J. vorig jaar betrokken geweest zijn in de verkoop van cocaïne, hasj en marihuana op grote schaal. Samen met nog enkele andere beklaagden ging de drugsbende volgens het gerecht professioneel te werk. Zo heeft de politie twee grote cannabisplantages opgerold. De ene stond in een loods in de Voorhavenlaan in Gent, de andere was een zeer professionele plantage in Hasselt met ruim 1.000 plantjes. Volgens het gerecht staat het vast dat L. heel actief dealde en verschillende afnemers had. Zowel Hasan L. als zijn neef Driss J. voelden na een tijd nattigheid. Ze merkten dat de politie hen op het spoor was gekomen en daarom sloegen ze allebei op de vlucht naar Marokko. De afnemers hoefden echter niet te vrezen dat ze zonder drugs zouden vallen, want hun handeltje werd voortgezet door enkele vrienden. Uiteindelijk liep de bende toch tegen de lamp.





Kompanen wel vervolgd

"Sinds hij vrijuit ging voor een gewapende diefstal voelde Hasan zich onaantastbaar", vertellen mensen uit zijn kennissenkring. "Hij werd steeds roekelozer. Getuige daarvan is natuurlijk de overval die fout is afgelopen." Nadat hij samen met een kompaan juwelier Moens geschopt en geslagen had en zowel de man als zijn familie met de dood bedreigd had, schoot de juwelier de man neer. Hij sprong nog op de bromfiets samen met zijn kompaan, maar twee kilometer verderop verloor hij het bewustzijn en stierf hij ter plaatse. Doordat L. overleden is, vervalt voor hem natuurlijk de strafvordering in de drugszaak van volgende week. Zijn kompanen worden wel nog vervolgd en moeten een fikse gevangenisstraf en boete vrezen.