Dode lama in kruiwagen blijkt ree 02u43 0 Repro JEW De 'lama' lag dood in een kruiwagen op de Beukenlaan.

Uit een tweet die VRT-journalist Tom Van de Weghe woensdag lanceerde, blijkt dat zijn kennis van het dierenrijk beter kan. Zo postte hij een foto van een dood dier, dat onder een deken in een kruiwagen lag. "Iemand vannacht een dode lama verloren in een kruiwagen? Hij is gesignaleerd aan onze oprit...", twitterde hij bij de foto. Alleen ging het niet om een lama, maar om een kleine ree. Rendac kwam het kadaver ophalen in de Beukenlaan in Sint-Denijs-Westrem, waar het dier lag. Vermoedelijk kwam het uit het park van psychiatrisch ziekenhuis Sint-Camillus. Hoe het reetje omkwam, is nog niet bekend. (JEW)