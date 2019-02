Dochter Luk Alloo speelt mee in de Scala Sabine Van Damme

19 februari 2019

13u05 0 Gent Begin maart brengt Theaterplatform een nieuw stuk, met de naam ‘Toetjes’. Opmerkelijk is alvast één naam in de cast: Nanoi Alloo speelt mee, de dochter van tv-maker Luk Alloo.

Theaterplatform produceert stukken aan de lopende band. Begin maart staat ‘Toetjes’ op de agenda. Dat is een knotsgekke deurenkomedie, waarbij het gelukkig getrouwd stel Filiep en Annabel de hoofdrol spelen. Alleen blijkt Filiep drie minnaressen te hebben, en Annabel een minnaar. Als die plots allemaal gelijktijdig bij het koppel thuis verschijnen, is het hek van de dam. “Een echte billenkletser”, belooft Johan Van Hoorde.

De regie van dit stuk van Peter De Kemel is in handen van Nadine De Rycke. Bij de cast zien we de vertrouwde Theaterplatform-namen: Pieter Depouillon speelt Filiep, Lezz Wauters speelt Jeroom, en Caressa De Vogelaere is Annabel. Ook op het podium: schrijver Peter De Kemel zelf, als Albert, Amber Verleyen als Myriam, Charlotte Vande Weghe als Annick, en Nanoi Alloo als Marjan. Nanoi is de dochter van Luk Alloo, en maakt haar debuut in de Scala. Voor haar rol heeft ze net als alle anderen auditie moeten doen.

Toetjes is te zien op zaterdag 9 en 16 maart om 20 uur, op zondag 10, 17 en 24 maart om 15 uur en op vrijdag 22 maart om 20 uur. Tickets: €17 (€10 voor studenten, €16 voor 60+) via 09/228 87 20 of via de website.