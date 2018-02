DNA bezorgt inbreker 6 maanden bijkomende celstraf 13 februari 2018

Een Gentse twintiger die al tot 16 maanden cel veroordeeld werd voor diefstallen, moet er nog zes maanden bij doen omdat hij nogmaals veroordeeld werd voor een inbraak. In een handschoen die in de Sint-Vincentiusschool in Gent achterbleef na een inbraak, werd namelijk zijn DNA gevonden, waardoor hij nu nog als dader werd aangeduid. De verdediging vroeg de opslorping omdat de inbraak in de school in dezelfde periode viel als de inbraken waarvoor hij al veroordeeld werd. De rechtbank stond die opslorping toe, maar besloot er wel nog zes maanden cel bovenop te doen. (WSG)