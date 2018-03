Dj (24) op slag dood na crash tegen boom NET SAMEN MET BROERS AAN OPMARS BEZIG RONNY DE COSTER JEFFREY DUJARDIN

03 maart 2018

02u32 0 Gent Bij een ongeval op de N60 is gisterenochtend in Oudenaarde de Gentse dj Maxim Roelandt (24) om het leven gekomen bij een crash tegen een boom. Hij vormde met zijn broers het bekende Curtis Alto.

Het ongeval gebeurde gisterenochtend rond kwart over vier op de N60 net voor de rotonde Samsonite. Maxime Roelandt reed met zijn Volvo in de richting Oudenaarde, toen hij door een onbekende oorzaak rechts van de weg afweek. De wagen ging over een afstand van een vijftiental meter over de zijberm en botste daarna tegen een boom. Een team van de brandweerpost Oudenaarde snelde nog ter plaatse om het slachtoffer uit de helemaal verhakkelde auto te bevrijden, maar alle hulp kwam te laat. Het MUG-team van het Algemeen Ziekenhuis Oudenaarde stelde vast dat het slachtoffer de zware klap niet had overleefd.





Eén rijstrook

Het is onduidelijk hoe het komt dat de auto op het rechte stuk weg van zijn pad is afgeweken. Het parket Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde, stuurde en verkeersdeskundige naar de plaats van het ongeval om de precieze omstandigheden te achterhalen. Tijdens dat onderzoek moest het verkeer op de gewestweg in de richting Oudenaarde enkele uren over één rijstrook.





Drie broers

Maxim Roelandt was op weg naar zijn woonplaats Vloesberg, tussen Ronse en Brakel, toen hij verongelukte op de N60.





De jonge Gentenaar is bekende in de muziekwereld. Samen met zijn broers Mathias en David vormde hij de succesvolle dj/producersgroep Curtis Alto.





De drie Gentste broers waren aan een flinke opmars bezig in de muziekwereld.





Vooral het laatste jaar was het erg snel gegaan voor de broers. Ze tekenden bij het toonaangevende Spinnin' Records, het grootste dancelabel ter wereld. Hun twee singles "Afraid" en "Intimacy" deden het bovendien zeer goed met miljoenen streamings, airplay in België en het buitenland, chart noteringen en steun van onder meer Oliver Heldens, Lost Frequencies en Robin Schulz.





Tomorrowland

Twee weken geleden draaiden ze in de Lotto Arena in Antwerpen nog het voorprogramma van het Amerikaanse dj-duo Chainsmokers. Curtis Alto is ook bekend bij het publiek van Tomorrowland. Ze speelden er op de twee jongste edities en stonden ook voor dit jaar al geprogrammeerd voor het festival .





In de entourage van de muzikale broers was iedereen gisteren te zwaar aangeslagen om te reageren op de tragische gebeurtenis.





Ook Katrien Witters, manager van de groep Curtis Alto, gaf liever geen commentaar en vond het zeker te vroeg om te antwoorden op de vraag of Curtis Alto na de zware klap nog doorgaat.