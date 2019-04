Dit zijn de drie nieuwe deuntjes die de Gentse beiaard speelt vanaf Pasen Erik De Troyer

05 april 2019

11u41 8 Gent De komende twee jaar speelt de Gentse beiaard drie nieuwe liedjes: ‘Ruimtevaarder’ van Kommil Foo, ‘Perfect Day’ van Lou Reed en ‘Bluesette’ van Toots Tielemans. Vanaf paaszondag 21 april zijn ze te horen. Oerklassieker Klokke Roeland blijft als vierde lied.

De stad gaf iedereen de kans om te stemmen voor zijn favoriete nummer. Dat gebeurde ook massaal. In totaal werden 5.189 stemmen uitgebracht. Er werd zelfs gestemd vanuit Hanoi en New York. Klokke Roeland kreeg 919 stemmen, gevolgd door Ruimtevaarder van Kommil Foo met 666 stemmen en Perfect Day van Lou Reed met 608 stemmen. Voor het vierde lied was het nipt. Er was amper 36 stemmen verschil tussen ‘Bluesette’ van Toots Tielemans, ‘Hallelujah’ van Leonard Cohen en ‘We zullen doorgaan’ van Ramses Shaffy. Maar het was Toots Tielemans die het haalde.

De beiaard van het Belfort speelt elke dag tussen 8 en 22 uur om het kwartier een liedje. Dat gebeurt volledig automatisch. De klokken worden aangedreven door een trommel, een soort draaiorgel met 17.500 gaatjes. In ieder gaatje past een pinnetje en die pinnetjes geven het signaal aan de hamers die tegen de klokken slaan. Om de twee jaar krijgt de trommel een onderhoudsbeurt en dan worden ook de liedjes vervangen. Het herprogrammeren van die 360 jaar oude speeltrommel is een precisiewerk. Volgens Kenneth Theunissen, de beiaardier, kost het versteken hem al gauw enkele dagen. Tegen Witte Donderdag moet de trommel speelklaar zijn om met Pasen (21 april) de vier nieuwe liedjes te kunnen spelen.

Mix

“De Gentenaars hebben uitstekend gekozen”, zegt schepen van cultuur Sami Souguir (Open Vld). “Het is een prima mix geworden. In het centrum van Gent lopen alle soorten mensen rond en er zit een nummer bij voor ieders smaak, zowel lokaal als internationaal. Ik ben ook zeer blij dat er zo massaal voor Klokke Roeland gekozen is. Was dat niet het geval geweest, dan hadden we er toch nog een serieuze discussie over gehad om het er toch bij te houden”, lacht hij.