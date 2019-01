Dit woonblok uit de jaren 50 gaat morgen tegen de vlakte Erik De Troyer

29 januari 2019

Sneeuw of geen sneeuw, woensdag start de sloop van dit sociaal woonblok op het Winston Chuchillplein, niet ver van het AZ Sint-Lucas. Het gebouw uit de jaren 50 telde 84 appartementen maar staat inmiddels al een jaar leeg. Ondanks pogingen om het gebouw te bewaren bleek een restauratie te duur. De reden daarvoor was de nogal experimentele manier waarop het destijds gebouwd werd. Heel het gebouw rust op drie betonnen palen en dat maakte een redding onmogelijk. Door de jaren verpieterde het pand van WoninGent ook. Er waren klachten over tocht, waterinsijpeling, schimmel enzovoort. Uiteindelijk werd beslist om het gebouw af te breken. Er komt een nieuwbouw in de plaats. De plannen daarvoor worden woensdag voorgesteld.