Dit weekend achtste Memorial Hanne De Smet in Gent 23 augustus 2018

Volleybal

Komend weekend organiseert VDK Gent al voor de achtste maal de Memorial Hanne De Smet. Ook dit jaar zullen twaalf provinciale en tien divisie teams voor de eindwinst strijden.





"Hanne De Smet was een speelster die haar hele jeugd bij VDK Gent speelde", vertelt Georges Van der Straeten. "Op zeventienjarige leeftijd overleed zij aan een ziekte. Sindsdien organiseren we jaarlijks een memorial. De twaalf provinciale teams die zaterdag deelnemen zijn Zandhoven, Gevok Gent, Belsele, VDK Gent C, D en F, Nazareth A en B, Lede, Kruishoutem, Aalter en Hellvoc. Op zondag is het de beurt aan de divisieteams. Dit jaar mogen we VDK Gent B, Mortsel, Wetteren, HDS-team, Datovoc Tongeren, Mendo Booischot, Tilburg, Panda's Lokeren, Herzele en Kruikenburg Ternat verwelkomen. Op beide dagen gaan we van start omstreeks 9 uur en de finales zullen gespeeld worden rond 17 uur. Dit alles gaat door in de Edugo Arena. De winnende teams ontvangen de wisselbeker Hanne De Smet." (MDKH)