Dissidente stem van Groen meteen teruggefloten Ook Hafsa El-Bazioui moet keurig in de rij lopen Sabine Van Damme

25 maart 2019

21u47 0 Gent Opmerkelijke passage in de gemeenteraad: Burgemeester De Clercq riep de gemeenteraad op zich onbevoegd te verklaren in de kwestie ‘huiszoekingsvrije gemeenteraad’. Zoals steeds volgden alle leden van de meerderheid gedwee. Behalve toekomstig schepen Hafsa El-Bazioui van Groen. Maar die werd meteen teruggefloten.

Een eigen mening in de Gentse gemeenteraad, het wordt niet geapprecieerd. Zelfs niet nu er een heel ruime meerderheid is binnen het stadsbestuur. De partijlijn moet en zal gevolgd worden. Dat ondervond nieuwkomer Hafsa El-Bazioui van Groen gisteren aan den lijve. Ze stemde in eer en geweten vòòr het voorstel om Gent ‘huiszoekingsvrij’ te maken. Concreet zou de lokale politie dan geen huiszoekingen meer uitvoeren bij burgers die onderdak verschaffen aan mensen zonder papieren.

Maar Burgemeester De Clercq had opgeroepen om zich als gemeenteraad onbevoegd te verklaren in de kwestie. El-Bazioui volgde die richtlijn niet, en verdween daarna haastig uit de gemeeteraadszaal. Blijkbaar is haar daarna stevig de levieten gelezen, want een uur later werd een persmededeling in haar naam verstuurd met volgende tekst: “Ik heb een fout gemaakt. Mijn jarenlang engagement voor vluchtelingen maakte het mij even moeilijk. Juridisch-technisch is de gemeenteraad niet bevoegd. Zoals ook benadrukt door mijn fractie in de gemeenteraad, ben ik er zeker van dat Groen in het parlement een dergelijk wetsontwerp verder met alle middelen zal bestrijden.”

Dissidente stemmen zijn in de Gentse gemeenteraad eigenlijk nooit getolereerd, bij geen enkele partij. Het leidde tot felle ruzies binnen CD&V toen Monica Van Kerrebroeck en Anne Martens in mei 2008 weigerden met hun partij mee te stemmen tegen de hoofddoeken. Het kostte Koenraad Raes zijn zitje in de raad toen hij in september 2005 tegen Catharina Segers stemde, terwijl zijn partij – Open Vld – haar voordroeg als nieuwe schepen. Hafsa El-Bazioui wordt in principe over 3 jaar schepen voor Groen, in de plaats van Annelies Storms van sp.a.