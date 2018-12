Dirk Brossé wordt Voka Legende “Muzikale duizendpoot met wereldfaam, een veelzijdig topondernemer met lef” Sabine Van Damme

05 december 2018

17u07 0 Gent Gentenaar Dirk Brossé (58), componist en dirigent, krijgt op 19 december de titel Voka Legende 2018. Die wordt toegekend aan een persoon die de uitstraling van Oost-Vlaanderen op een buitengewone manier wist te versterken. Vorig jaar viel die eer Willy Naessens te beurt, het jaar ervoor Daniël Termont.

Dirk Brossé werd in Gent geboren en groeide op in Heusden. Hij begon zijn muzikale studies aan het Koninklijk Conservatorium Gent en studeerde verder in o.m. Brussel, Maastricht, Parijs, Nice, Wenen en Keulen. In 2013 werd Dirk Brossé de adellijke titel van ‘ridder’ verleend. Hij is lid van de Vlaamse Koninklijke Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten, is Fellow aan de VUB, kreeg de titel ‘Cultureel Ambassadeur van Vlaanderen’ en werd onderscheiden met tal van culturele prijzen en awards. Dirk Brossé is gepassioneerd door muziek en is wereldwijd actief als dirigent en componist. Momenteel is hij muziekdirecteur van The Chamber Orchestra of Philadelphia en van de World Soundtrack Awards / Filmfestival Gent. Hij is als hoofddocent Compositie en Orkestdirectie verbonden aan de School of Arts / Koninklijk Conservatorium Gent.

Dirk Brossé componeerde meer dan 400 werken, waaronder concerti, symfonische werken, oratoria, liederen en kamermuziek. Hij schreef muziek voor heel wat musicals en voor tientallen films. De prent Daens haalde een Academy Award Nomination (Oscar). Zijn muziek voor de BBC/HBO-serie Parade’s End leverde hem een Emmy Award nominatie op. Brossé trad op als dirigent voor tal van toporkesten zoals het London Symphony Orchestra, de London Philharmonic en de Royal Philharmonic. Hij dirigeerde de filharmonische orkesten van een 20-tal wereldsteden. Daarnaast realiseerde hij 90 CD-opnamen en dirigeerde hij in de meest gerenommeerde concertzalen over de hele wereld. In februari 2016 maakte Dirk Brossé zijn debuut in de Carnegie Hall te New York.

De nieuwe Voka Legende werkte nauw samen met het internationale kruim onder de filmregisseurs, schrijvers zoals Nobelprijswinnaar Gabriel Garcia Marquez en topartiesten zoals José Van Dam, Barbara Hendricks, John Williams, Toots Thielemans, Maurice Jarre, Emma Thompson, Kenneth Branagh, John Malkovich, Sinead O’ Connor en Youssou N’Dour.

Voka Oost-Vlaanderen gaat bij de keuze van een Voka Legende niet op zoek naar een ‘stereotiep’ profiel van ondernemer. Zo werd met prof. Marc Van Montagu in 2014 een topwetenschapper bekroond; in 2015 kreeg voetballeider én ondernemer Ivan De Witte de titel en in 2016 kwam de Gentse burgemeester Daniël Termont als laureaat uit de bus. “Wij reiken de titel uit aan mensen die zich in hun ondernemerschap en leadership toonaangevend hebben onderscheiden en die op die manier ook Oost-Vlaanderen nadrukkelijk op de kaart hebben gezet”, zegt Geert Moerman. “Dirk Brossé is een pur sang creatief, in de breedte én in de diepte.”