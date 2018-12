Directie Sint-Bavo pleit voor vroegere inschrijvingsdatum eerstejaars: “Eind mei is veel te laat voor scholen en ouders” Yannick De Spiegeleir en Sabine Van Damme

06 december 2018

20u03 0 Gent Vanaf dit schooljaar moeten Vlaamse scholen met een capaciteitstekort verplicht een digitaal systeem hanteren voor de aanmelding en inschrijving van eerstejaars. Het Gentse Sint-Bavo pleit ervoor dat de Vlaamse Overheid àlle scholen verplicht worden om deel te nemen aan het Centraal Aanmeldingsregister (CAR). “Bovendien kan de inschrijving ten vroegste plaatsvinden op 29 mei. Die datum ligt veel te laat”, zegt Dominique Verbruggen, directeur van de eerste graad.

Er zijn weer een pak veranderingen op til in het Vlaamse onderwijslandschap. Zo ondergaat de eerste graad een grondige hervorming. De Gentse Sint-Bavohumaniora wil ouders tijdig informeren en organiseert daarom eind januari een infoavond over nieuwe richtingen. Naast Latijn en Moderne, zullen eerstejaars vanaf volgend schooljaar ook Moderne met STEM (vakken met aandacht voor wetenschap en technologie, red.) kunnen volgen.

Ook het geven van algemene vakken in een andere taal krijgt vanaf volgend schooljaar meer aandacht. “Op dit moment kunnen leerlingen van het eerste leerjaar al Latijn en geschiedenis in het Frans volgen. Vanaf volgend schooljaar zal er ook in het tweede jaar een vak Latijn in het Frans worden gegeven. Onderzoek heeft uitgewezen dat onderwijs in een andere taal de motivatie van leerlingen versterkt en hun taalvaardigheden aanscherpt”, zegt Verbruggen.

Hét meest besproken onderwerp vorig jaar was echter de nieuwe inschrijvingsprocedure. Om het kamperen voor de schoolpoort tegen te gaan, richtte de stad Gent samen met Antwerpen een digitaal aanmeldingssysteem op. Dat lokte flink wat protest uit bij ouders en scholen. Sinds dit schooljaar verplicht de Vlaamse overheid scholen met een capaciteitstekort om deel te nemen aan het systeem. “Ook al hebben we niet minder leerlingen op onze school door het nieuwe systeem. Toch vinden we dat àlle scholen in de rand rond Gent, ook die zonder capaciteitsproblemen, door de Vlaamse overheid verplicht moeten worden om deel te nemen aan het CAR.”

Een ander probleem dat de Sint-Bavodirectie aankaart is de late inschrijvingsdatum. “Het aanmeldregister voor eerstejaars opent op 1 april, maar een inschrijving kan pas gefinaliseerd worden op 29 mei. We staan als Gentse directie niet alleen met deze kritiek. De Vlaamse overheid moet die datum vroeger leggen”, aldus Verbruggen.

Om de problemen met ‘dubbele inschrijvingen’ van vorig jaar te beperken, knoopte Gents schepen van Onderwijs Elke Decruynaere (Groen) alvast gesprekken aan met 8 scholen uit de Gentse rand die ook kampen met een capaciteitsprobleem. “De afgelopen maanden namen we actief contact met de gemeenten en scholen rond Gent. Het Sint-Fransiscusinstituut, de Tuinbouwschool en het college der Paters Jozefieten uit Melle sluiten aan op Meld je Aan Gent. Net als het Sint-Laurentinstituut in Zelzate, Edugo Lochristi, het Atheneum Merelbeke, Einstein Atheneum en Sint- Franciscus Evergem. Het voordeel daarvan is dat het aantal dubbele inschrijvingen naar omlaag gaat en er zo meer leerlingen meteen in hun school van eerste voorkeur kunnen inschrijven. Bovendien moeten ouders hun kind niet aanmelden op twee verschillende systemen.”

Ouders die meer info willen over de hervorming van de eerste graad van Sint-Bavo kunnen op donderdag 31 januari om 19.30 uur terecht in Sint-Bavo voor een infoavond.