Dioniss lost meteen twee stevige namen: Mintzkov en Whispering Sons Twaalfde editie van familiefestival valt op 2 en 3 augustus Sam Ooghe

29 maart 2019

10u55 5 Gent Het gratis festival Dioniss in Sint-Denijs-Westrem heeft de eerste bands bekendgemaakt voor de editie van deze zomer. Met Mintzkov en Whispering Sons zijn dat meteen twee kleppers.

Het gratis familiefestival vindt dit jaar plaats op vrijdag 2 en zaterdag 3 augustus, zoals steeds in het centrum van Sint-Denijs-Westrem. Vrijdagavond opent het festival traditioneel met een zomerterras, maar dit jaar zal er ook wat meer te doen zijn. De organisatie kondigt alvast een avondje Silent Disco aan, “voor een stil maar intens dansje", aldus Dioniss.

Op zaterdag is er de echte festivaldag. De eerste namen zijn Whispering Sons en Mintzkov - meteen twee kleppers. Whispering Sons speelt dit jaar alleen al op Rock Werchter, Dour, Rock Herk en het Cactus Festival, en sluit dit jaar dus ook Dioniss af. Verder is Mintzkov een opvallende naam. Rond de band van superhit ‘Opening Fire’ is het enkele jaren stil, maar op Dioniss komt het trio een try-out spelen met nieuwe muziek.

De komende weken en maanden lost de organisatie nog meer namen.