Dioniss gaat voor herbruikbaar en bio 27 juli 2018

Vanavond start de 11de editie van het Dioniss-festival onder een loden hitte. "Vooral voor onze vrijwilligers achter de bars in de tenten nemen we maatregelen", klinkt het daar. Dioniss gaat ook volledig voor herbruikbaar en ecologisch. "Vooral nu tijdens de opbouw is het afzien", zegt bezieler Mathias Monbaliu. "We openen vanavond en dan zal het nog steeds warm zijn, maar koelt het toch iets af. Volgens Buienradar geven ze morgenvroeg regen, waardoor het toch wat koeler zal worden. Voor de vrijwilligers in de tenten zorgen we voor verstuivers en extra water. Voor het publiek zal het wel meevallen. We hebben trouwens liever dit weer dan regen." Dioniss is hét ontdekkingsfestival bij uitstel. Trixie Whitley, Het Zesde Metaal, Oscar & De Wolf en vele andere speelden er voor ze écht doorbraken. Dit jaar tipt de organisatie Sam Renascent, dirk., Nordmann en Juicy als door te breken bands. Zaterdagmiddag zijn families belangrijk op het Krijzeltandplein, met poppenkast, workshops en veel meer. Er kan zelfs gerockt worden op sprookjes. Het Gemeenteplein blijft het Luisterplein, en Dioniss lijft nu ook de kapel en speelplaats van Sint-Paulus in voor Silent Disco vanaf 17 uur. "En we gaan volledig voor herbruikbaar", zegt Mathias. "Vorig jaar was er nog cola in petflesjes, nu leveren ze glazen flessen. Ook de eetstanden moetenmet recycleerbaar materiaal werken, én een biologisch vegetarisch alternatief bieden. Ook rietjes hebben we uit het aanbod geschrapt." Alle info: www.dioniss.be (VDS)