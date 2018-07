Dioniss Festival palmt ook kapel in 30 juli 2018

Het Dioniss Festival in Sint-Denijs-Westrem blikt terug op een succesvolle elfde editie afgelopen weekend. "Vrijdag was heet, maar toch kwamen er meer dan zeshonderd bezoekers langs", weet organisator Mathias Monbaliu. Zo heet dat zelfs een paard op stal werd gelaten en de huifkar met een tractor werd getrokken. "Maar we hebben ook geluk gehad en zijn gespaard gebleven van onweer. Het trok rakelings langs Sint-Denijs langs", lacht Mathias. Uiteraard werd er veel gedronken. "Voor het tweede jaar op rij werkten we met recycleerbare bekers. We hebben ook het systeem van waarborg vereenvoudigd. Zo moest er minder gerekend worden en verliep alles vlotter." Ondanks de succesformule van jonge beloftevolle bands en veel kinderanimatie blijft het festival zichzelf ook vernieuwen. Naast grime, workshops en kinderanimatie op de familiedag op het Krijzelplein werd ook de speelplaats en de kapel van Sint-Paulus ingepalmd. Daar werden initiaties ropeskipping en breakdance georganiseerd. 's Avonds was er een 'silence disco', waarbij bezoekers zelf via koptelefoon konden kiezen op welke muziek ze wilden dansen. Ook de reputatie van ontdekkingsfestival deed Dioniss alle eer aan. Zo klom zaterdag Dimitri Leue met zijn nieuwe band Familie Von Kapp op de hoofdtribune en liet hij kindjes rocken op sprookjes. Een geslaagde editie dus. (DVL)