Dieven stelen zelfs fietsen op kerkhof DIDIER VERBAERE

16 juli 2018

Dieven gaan op het Gentbruggeplein steeds driester te werk. De laatste maanden werden er reeds tientallen fietsen gestolen in de buurt van de kerk. Maar afgelopen weekend stalen ze de fiets van François Cooman uit Schellebelle terwijl hij op het kerkhof het graf van zijn broer verzorgde. "Die mannen hebben geen schaamte. Hoe respectloos kan je zijn", zucht François die zaterdag na een fietstocht nog even gestopt was aan het graf van zijn broer. "Mijn koersfiets van 3.500 euro stond achter me tegen een haag, op amper vier meter. Ik ging enkele meters verder water halen voor de planten. Toen ik me omdraaide, was mijn fiets verdwenen. Ik had nochtans niemand gezien in de buurt", zegt François. Zijn dure Tedwood-racefiets was spoorloos. "Zaterdag vertrek ik naar de Provence om te fietsen en ik had net een pak geld betaald om mijn fiets in orde te stellen. Daarnaast is er ook de emotionele waarde, want ik heb er jarenlang plezier aan beleefd. Hoe ver is het gekomen dat je zelfs op een kerkhof niet meer veilig bent voor dieven", vraagt François zich af. Getuigen kunnen zich melden bij de lokale politie. Tips ook welkom bij François op 0474/29 31 85.