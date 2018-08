Dieven stelen bootmotor van 4.000 euro 04 augustus 2018

02u36 0 Gent Dieven hebben de motor en versnellingsbak gestolen van een boot op het droogdok aan de Snepkaai. Eigenaar Hans Tytgat is er het hart van in.

"Als iemand online een zilverkleurige 10pk Honda-motor van drie jaar oud ziet staan: het is de mijne." Hans Tytgat (58) uit Kortrijk is nog steeds onder de indruk, daags nadat hij ontdekte dat dieven zijn boot toetakelden in Sint-Denijs-Westrem. "Zoals steeds stond mijn boot geparkeerd op het droogdok van de Leievaarders, aan de Snepkaai. Vorige week vrijdag nog was ik ermee gaan varen. Maar toen ik nu aankwam om een avondje te gaan varen met collega's, nu het weer zo mooi is, wist ik: dit is een nachtmerrie."





Dieven hadden de versnellingsbak en de motor uit de boot verwijderd. Ze sneden ook heel wat kabels door. "Een karwei die minstens een uur geduurd moet hebben. De dieven waren geen amateurs", zegt Hans. "Die mensen hebben het hart uit mijn boot gehaald. De kosten? Zeker al 4.000 euro uit eigen zak."





"Ik ga niet snel opnieuw varen. Ik heb even nergens zin in", zucht Hans. "Ik ben zelfs een beetje in shock. Mijn boot staat nu in een garage bij vrienden, want ik was bang dat de dieven terug zouden komen om de volledige boot te stelen." De politie is op de hoogte van de diefstal en kan alle tips gebruiken. Die kunnen gemeld worden op 09/266.62.00. (OSG)