Dieven plunderen kassa en donatiepot Dreamcatchers 06 februari 2018

02u36 0 Gent Dieven hebben zondagnacht ingebroken in poezencafé Dreamcatchers in de Schepenhuisstraat in Gent. De daders gingen met 300 euro aan de haal.

"Toen we deze morgen aankwamen, was het toch wel even schrikken. De dieven waren duidelijk uit op geld. De kassa, met startcenten voor de volgende dag, en onze donatiepot waren geplunderd, maar de iPad hebben ze gewoon laten liggen. Nochtans lag die op de kassa", vertelt vrijwilliger Larissa De Vos. "Het is jammer dat dit ons moet overkomen, want voor het grote geld moet je hier niet zijn. Het is dan ook de eerste keer in de anderhalf jaar dat we hier zitten dat er bij ons wordt ingebroken."





Naast het gestolen geld zit het poezencafé ook nog eens met 430 euro aan reparatiekosten voor een nieuw slot. De poezenliefhebbers roepen nu iedereen in de buurt op extra waakzaam te zijn. "Onze buurt wordt jammer genoeg al een tijdje geteisterd door inbraken", zegt zaakvoerster Evelyne Vandenberghe. "Zo kreeg onlangs nog een broodjeszaak uit de Serpentstraat ongewenst bezoek en werd ook op andere plaatsen ingebroken. Vanaf woensdag kunnen kattenliefhebbers weer bij ons terecht." (JEW)