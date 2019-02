Dierenfotografe zet zich in voor vzw’s: “Ik onthoud beter dieren dan mensen” Wouter Spillebeen

22 februari 2019

15u48 0 Gent Tisha Aelterman (28) maakt met haar gratis fotoshoots voor het Gentse dierenasiel snel naam als dé dierenfotografe van Gent. Dankzij haar professionele foto’s vinden de dieren sneller een nieuwe thuis en vinden steeds meer particulieren hun weg naar haar fotostudio. “De dierenliefde zit in mijn genen”, zegt ze.

Welke dierenliefhebber smelt niet weg bij het zien van de foto’s van honden en katten op de website van het Gentse dierenasiel? De fotografe die de dieren telkens voor haar lens neemt, is Tisha Aelterman. In het dagelijkse leven werkt ze in de thuiszorg, maar na haar uren neemt ze in bijberoep foto’s van huisdieren. Voor het dierenasiel werkt ze gratis. “Mijn foto’s hebben wel een effect. Mensen adopteren zo blijkbaar veel sneller”, zegt ze. “Een foto van een hond die op zijn gemak is en er gezond en fit uitziet springt veel meer in het oog dan een foto van die hond in een hoekje van een kennel in het asiel.”

Twee jaar geleden stuurde Tisha een mail naar het asiel met de vraag of ze een paar dieren mocht komen fotograferen. “Nu ga ik er om de twee weken of zelfs wekelijks langs, als het druk is”, vertelt ze. “Op hun opendeurdag heb ik er ook een mobiele fotostudio opgezet voor dieren en hun baasjes. Ik heb intussen ook al een fotoshoot gedaan voor hondenadoptiecafé Dogs & Drinks en volgend weekend ga ik naar vzw KWSPL., die straathonden redt en buitenlandse asielen ondersteunt. Soms bel ik die organisaties zelf op om mijn fotografie aan te bieden en soms bellen ze mij op.”

Steeds meer klanten

Al dat werk doet ze puur uit liefde voor dieren en omdat ze moeilijk stil kan zitten. “Ik heb thuis ook altijd dieren gehad. Mijn ouders en mijn zoontje zijn ook gek op dieren. Wanneer ik een hond zie lopen op straat, loop ik er meteen achter”, lacht ze. “Ik onthoud beter dieren dan mensen!”

Tisha vindt haar klanten en de vzw’s gewoonlijk via sociale media of door fotodagen te organiseren bij hondenkapster en dierenspeciaalzaak tineke, maar haar werk voor de vzw’s brengt ook steeds meer particulieren naar haar fotostudio. “Ze bellen me nu steeds vaker uit het niets op om een fotoshoot te vragen met hun huisdieren omdat ze me kennen van de foto’s die ik voor het asiel maak. Ik begin een beetje bekend te worden als dierenfotografe en dat vind ik super, want ik zou dit graag ooit voltijds doen.”

Alle dieren

Een goede foto nemen van een dier is een kunst apart. Een hond mooi in de camera laten kijken is niet zo makkelijk als een mens laten poseren. “Daar heb ik een paar trucjes voor”, verzekert Tisha. Ik gebruik piepertjes of fluitjes en begin soms zelf te janken. De dieren voelen aan wanneer je voor hen openstaat. Soms is het moeilijk om in te schatten wat zal werken met dieren uit het asiel. Soms moet ik hen eerst een tijdje laten rondcrossen.” De leiband photoshopt ze gewoonlijk weg.

Tisha beperkt zich ook niet tot enkel katten en honden. “Ik heb al alle dieren voor mijn lens gehad, zoals honden, katten en konijnen maar ook een slang, een baardagame, een papegaai… Die afwisseling is leuk en daarom ga ik ook graag naar het asiel. Zo kan ik telkens andere rassen fotograferen.”