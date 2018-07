Dierenbeul takelt kat toe met mes Dier teruggevonden met meerdere messteken en afgesneden staart en oor JEFFREY DUJARDIN

18 juli 2018

14u41 0 Gent In de Gentse Dampoort is een dierenbeul gruwelijk aan het werk geweest. Zoya, de twee maanden oude kat van Tamara (24) werd gisteren zwaar verminkt teruggevonden. Haar staart en oor werden afgesneden, daarnaast waren er verscheidene messteken over heel haar lichaam. De dader is spoorloos.

"Zoya is bijna drie maanden oud. Een echt lief een aanhankelijk beestje", zegt Tamara in shock. "Het is echt gruwelijk. Ze is gewoon opengesneden." Zoya was sinds vorige donderdag vermist. "We hebben haar nog een hele nacht lopen zoeken in de buurt van de Zonder-Naamstraat", aldus Tamara. "We hadden ook een al bericht via sociale media verspreid, in de hoop haar terug te vinden. Dinsdagmiddag kreeg ik ineens een berichtje van een iemand: 'Ik heb uw katje gevonden.' Ik was in shock. Hij stuurde ook een video door van Zoya bij de dierenarts. Ze hadden haar gevonden in onze straat."





De gruwel die Zoya heeft moeten doorstaan, is onmeetbaar. Haar staart en oor zijn afgesneden en haar lichaampje kreeg ook meerdere messteken te verduren. Ze werd door dierenarts Filip Van Daele gered en naar kattenopvang de Poezenboot gebracht om te herstellen.





Volgens de dierenarts was de kat er erg aan toe. "Ik kom zoiets niet veel tegen. De kat had meerdere, zware snijwonden. Ik dacht eerst dat het in een machine terecht gekomen was, maar dat lijkt me onwaarschijnlijk. Het katje heeft na de operatie bij mij gerecupereerd alvorens ik Mieke van de Poezenboot gecontacteerd heb", vertelt Van Daele.





"Het is gruwelijk", beaamt Mieke Schuddinck, voorzitster van de Poezenboot. "Het is zo'n lief, jong katje en ze vertrouwt iedereen. Ik heb nog nooit een kat zo ernstig toegetakeld gezien. Ik hoop dan ook dat de politie de dader kan vinden zodat gerechtigheid geschied. Ik wil gerust met mijn organisatie als burgerlijke partij tegen de beul voorkomen. Het katje zal nooit meer buiten mogen, haar evenwicht is verstoord omdat ze haar staart verloren is", zegt Mieke, die het katje de naam 'Happyend' gegeven heeft. "Ondanks het grote trauma die ze opgelopen heeft, gaat het goed met haar. Ze is niet bang en wil niets liever dan aandacht en geaaid worden."





Tamara besloot dan ook om hetgeen haar Zoya overkwam online te delen, in de hoop de dader te vinden. "Zulke mensen mogen hier niet rondlopen. Ik heb er geen woorden voor. Hoe kan je zo'n lief beestje toetakelen?"





Het is niet de eerste kat die verminkt wordt of verdwijnt in Gent. Een kleine maand geleden werd Puro, de kat van Jutta uit Sint-Amandsberg, zwaar toegetakeld teruggevonden achter vuilniscontainers. Alle nagels waren verwijderd bij de kat en de rechterkant van zijn snuit was volledig gebroken. De behandelende dierenarts zei dat alles wees op het opzettelijk slaan met een stomp voorwerp met het oog om te doden. De kat werd daarna ergens achtergelaten in de buurt van de Aanemersstraat. Puro overleed op 16 juni.





Wie informatie heeft of een tip kan geven over de dader, kan dit altijd doen via het nummer 09 266 61 11 of via meldpunt@politie.gent.be.