Dierenasiel past Dodentocht-actie met honden aan 10 augustus 2018

02u34 0 Gent Dierenasiel Gent past de geplande actie 'Vier extra pootjes voor de laatste loodjes' tijdens de Dodentocht aan. Het asiel wou de aandacht vestigen op enkele adoptiehonden door ze als mascotte een eindje te laten meewandelen met een gelegenheidsbaasje. Maar het Dodentocht-reglement verbiedt wandelaars om een hond mee te nemen. Het asiel gaat de honden nu laten meewandelen met een eigen begeleider.

"We kunnen het dierenasiel niet verbieden om als buitenstaander met een hond op het parcours te wandelen. Maar wanneer een wandelaar de leiband in handen heeft, en er gebeurt een incident, dan is die wandelaar aansprakelijk", zeggen voorzitter Dré De Clerck en hoofd-coördinator Gunter Vergauwen van Dodentocht.





Agressief door drukte

"Het asiel houdt deze actie daarom beter gescheiden van onze organisatie. We hebben dit verbod ook niet zomaar ingevoerd. Deelnemers forceerden hun hond in het verleden door hem té lang te laten meewandelen, en de dieren kunnen overstuur en zelfs agressief worden door de drukte. Het is dus erg dubbel dat men deze actie net houdt tijdens een wandeltocht die omwille van dierenwelzijn honden van het parcours wil weghouden."





"Onze actie puur symbolisch , als stunt voor het goede doel", reageert Saar Dietvorst van het asiel. "We hebben de juiste honden geselecteerd, de dieren wandelen maar één kilometer, ze worden begeleid door één van onze medewerkers en er er gaat zelfs een dierenarts mee. Het is zeker niet onze bedoeling om wandelaars aan te moedigen hun eigen hond mee te nemen bij een deelname aan de Dodentocht." (EDT)